Real Madrid zonder Nacho Fernández tegen Juventus

De basisspeler mist in elk geval het tweeluik tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Het eerste duel is dinsdag in Turijn. Volgende week is de return in Spanje.



Fernández liep de kwetsuur zaterdag op tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Las Palmas (0-3). Hij moest al na achttien minuten naar de kant. Fernández leek meteen te beseffen dat hij de komende weken niet van de partij zou zijn. Hij zocht huilend zijn ploeggenoten aan de zijlijn op.