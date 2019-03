Real Madrid zonder Sergio Ramos? Zelden een probleem

Sergio Ramos ging in de zomer van 2005 voor 27 miljoen euro van Sevilla naar Real Madrid. De eerste vier seizoenen speelde Ramos nog als veelvuldig opkomende rechtsback, maar inmiddels is hij al tien seizoenen centrumverdediger bij de Spaanse topclub. De verdediger uit Camas kwam sinds de zomer van 2009 tot 428 wedstrijden voor Real Madrid, maar hij miste sindsdien ook al 135 duels vanwege schorsingen, blessures of rust. Daarvan verloor Real Madrid er slechts dertien . Zestien keer was er een gelijkspel en 106 keer won Real Madrid dus gewoon, ook zonder de grote leider in de defensie.

2018/2019: 39 wedstrijden gespeeld, 5 wedstrijden gemist

3 nederlagen en 2 overwinningen.

Ramos ontbrak dit seizoen pas in vijf wedstrijden bij Real Madrid. In de poulefase van de Champions League deed hij in beide duels met CSKA Moskou niet mee en prompt werd er twee keer verloren. In Moskou werd het 1-0, in Madrid zelfs 0-3. Ondanks die twee nederlagen ging Real Madrid als poulewinnaar verder.



In de competitie deed Ramos vorige week pas voor het eerst niet mee. Ondanks zijn schorsing won Real met 1-2 Levante. In de Copa del Rey liet Ramos dit seizoen twee duels schieten: 6-1 winst op Melilla en een 1-0 nederlaag bij Leganés.