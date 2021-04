Real-verdediger Marcelo moet tijdens return met Chelsea eigenlijk werken op stembureau

Samenvatting Zidane blij dat Real nog leeft: ‘We hadden het zwaar’

7:33 Trainer Zinedine Zidane zei opgelucht te zijn, nadat Real Madrid gelijkspeelde tegen Chelsea (1-1) in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League. Aanvoerder César Azpilicueta van Chelsea was best tevreden.