'Real wil Neymar halen voor 270 miljoen euro'

Voor een overstap wil PSG alleen wel het duizelingwekkende bedrag van 260 miljoen euro. Dat is meer dan de Parijzenaars afgelopen zomer betaalde aan FC Barcelona voor Neymar. Dat bedrag kwam neer op 222 miljoen euro.



In maart stuurde Real Madrid een afgevaardigde naar het huis van Neymar in Rio de Janeiro en in het kielzog van de zakenman ging ook Vinicius Junior mee. De 17-jarige vleugelaanvaller die vanaf komende zomer voor Real Madrid speelt. De bedoeling van Real zou zijn om Neymar en Vinicius alvast kennis te laten maken in een geheime meeting, maar het tweetal zette doodleuk een foto op Instagram. Het management van Neymar bracht daarop snel een bericht naar buiten dat het tweetal gewoon vrienden is.



Neymar moet komende zomer voor Brazilië uitblinken op het WK in Rusland, maar de aanvaller is al maanden geblesseerd vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. De speler van PSG zit nu in het laatste gedeelte van zijn herstel en zou op tijd fit moeten zijn, maar mist wel het nodige wedstrijdritme.