Rechtszaak dreigt over comeback van Badr Hari

Of Badr Hari daadwerkelijk 3 maart zijn rentree zal maken bij kickboksorganisatie Glory is nog maar de vraag. De vechtsporter zou óók een contract hebben getekend met een andere organisatie voor een gevecht in mei. Die organisatie wil zowel Badr als Glory voor de rechter slepen.

Badr Hari zou de afgelopen maanden met meerdere kickboksorganisaties hebben onderhandeld over zijn terugkeer in de ring. Afgelopen zaterdag maakte ’s werelds grootste kickboksorganisatie Glory bekend dat Badr op 3 maart z’n comeback zou maken. Glory heeft een contract met Badr afgesloten voor meerdere gevechten. Bij Glory is Rico Verhoeven wereldkampioen. In september zouden Rico en Badr opnieuw tegenover elkaar staan.

Kickboksorganisatie Enfusion beweert nu al eerder een contract met Badr te hebben afgesloten. ,,Badr Hari is een zakenman, hij is gewoon aan het shoppen geweest en kijkt waar er geld te verdienen is'', zegt Saïd Hamzaoui namens Enfusion. ,,Hij kwam er met Glory niet uit. Wij zijn slagvaardiger geweest.''

Verliezen

Volledig scherm Luis Tavares vecht bij Enfusion en wil tegen Badr Hari. © Jan de Groen Badr Hari zou bij Enfusion in mei in actie komen, tegen de Rotterdammer Luis Tavares. Die daagde in oktober van dit jaar Badr al uit. Het gerucht dat Badr dit zou hebben geaccepteerd ging toen al rond. In het contract dat Enfusion sloot met Badr Hari zou ook staan dat hij niet vóór mei ergens anders in actie zou komen. ,,Dan is de glans er natuurlijk vanaf, zeker als hij 3 maart bij Glory zou verliezen'', zegt Hamzaoui.



Volgens Enfusion kreeg Glory er lucht van dat Badr bij de concurrent had getekend en hebben ze hem daarna een lucratiever aanbod gedaan. Volgens Enfusion denkt Badr onder zijn contract uit te kunnen komen omdat een deel van het geld dat vooruitbetaald moest worden, een half uur te laat op de rekening stond. Hamzaoui zegt dat dat met het management met Badr is afgesproken en dat het geen probleem was. ,,Wij hebben een sterke zaak.''

Badr Hari is ondanks zijn veroordeling wegens mishandelingen zeer gewild bij kickboksorganisaties omdat hij met gemak sporthallen uitverkocht krijgt. ,,De 12.000 kaarten voor zijn gevecht tegen Rico in Oberhausen vorig jaar waren in een mum van tijd weg'', zegt Hamzaoui. Enfusion wilde Badr in sportpaleis Antwerpen laten vechten.

Ontbindende factor

Volgens Jacques de Wit, manager en advocaat van Badr Hari, klopt het dat de vechtsporter een 'conceptovereenkomst' had met Enfusion, maar dat de deadline over het geld keihard was. ,,En dat was een ontbindende factor'', zegt De Wit. ,,Dat hebben wij zeer duidelijk meerdere malen laten weten en staat ook zwart op wit. En het ging ook niet om een halfuurtje te laat. Daarna zijn wij gewoon met een andere organisatie gaan praten.''

Hamzaoui reageert daar weer op: ,,Er is een schrijven tussen de advocaten dat de vertraging van de transactie akkoord was. Dit hebben we zwart op wit. De deal was gemaakt. De handtekeningen gezet. Het geld was betaald en er is nog onderhandeld over details lang nadat het geld al op de rekening stond. Het is nu aan de rechter.''

Cor Hemmers van Glory was niet voor commentaar bereikbaar.