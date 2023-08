Recordransfer geklapt: Lutsharel Geertruida niet naar RB Leipzig

RB Leipzig meldde zich verleden week in Rotterdam om nogmaals over het kopen van Geertruida te praten. Op zaterdag deed de Duitse club ook een officieel, schriftelijk bod, de derde officiële poging om de Rotterdammer weg te halen. De transfer leek een kwestie van tijd .

Maar ondertussen verliep het afronden van de transfer van Geertruida uiterst moeizaam. Financieel bleken de laatste hobbels en voorwaarden tijdrovend. Leipzig vond de vraagprijs te hoog en dat gat dichten bleek lastig. Door blessureleed schakelden de Duitsers woensdag door naar Castello Lukeba van het Franse Olympique Lyon. Er was behoefte aan een linksbenige verdediger en Lukeba viel in dezelfde prijsklasse als Geertruida.

De Rotterdammer en Feyenoord werden ondertussen op de hoogte gesteld van de switch. Feyenoord, dat vanaf het begin al aangaf de noodzaak tot verkoop niet in te zien, loopt zo een recordtransfer mis. Geertruida zal zich over de klap heen moeten zetten en algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese kan het lijstje met potentiële vervangers van de international in een bureaula leggen.

De kans dat Leipzig deze zomer nog terug zal keren voor Geertruida wordt nihil geschat. Of een andere club in het gat duikt om aan te kloppen bij Te Kloese voor Geertruida is onduidelijk, zeker ook omdat de speler zijn zinnen volledig had gezet op een overgang naar de Bundesliga en Leipzig. Een overgang die onverwachts toch nog is afgeketst.