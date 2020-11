Red Bull Salzburg rouwt tegen Bayern om Wenen

Voor de aftrap wordt een minuut stilte gehouden. Beide clubs willen zo medeleven betuigen met de nabestaanden van de slachtoffers van de terreuraanslag in Wenen. ‘Onze harten zijn in Wenen’, schrijft Salzburg op de sociale media.



Salzburg heeft het clublogo op die sociale media ook een zwarte achtergrond gegeven. Een 20-jarige man schoot maandagavond in het centrum van Wenen vier mensen dood. Hij werd later zelf doodgeschoten door de politie. De Oostenrijkse regering kondigde drie dagen van nationale rouw aan.



Met Bayern München treft Salzburg de titelhouder in de Champions League.