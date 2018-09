Regen spelbreker bij wedstrijd van Bertens

Bertens leidde met 2-0 in de derde set toen het tijdens haar opslagbeurt bij een stand 40-40 harder ging regenen. De scheidsrechter besloot de speelsters naar de kleedkamer te sturen. Voor Bertens in het toernooi van Wuhan van groot belang. Ze steeg afgelopen week naar de elfde plaats van de wereldranglijst en lonkt naar een positie in de top tien. Ze heeft nog maar een achterstand van 100 punten op de Duitse Julia Görges die nu de tiende positie in handen heeft.



In de strijd om deelname aan de WTA Finals, eind oktober in Singapore voor de acht beste tennissters van dit jaar, moest Bertens de cruciale achtste plek afstaan aan Karolina Pliskova. De Tsjechische won het toernooi van Tokio, waar meer punten waren te verdienen dan in Seoul. Dus is Bertens er veel aan gelegen om in Wuhan beter te presteren dan Görges en Pliskova.