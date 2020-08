Reisbeperking? UEFA vindt dat clubs zelf alternatief moeten kiezen

Dit houdt in dat clubs een andere locatie moeten zoeken als een wedstrijd niet in het eigen stadion kan worden afgewerkt vanwege reisbeperkingen. Dus: als een Nederlandse club uitkomt in de Europa League tegen een Spaanse ploeg, maar er is een reisverbod dan zal de thuisspelende ploeg met een alternatief moeten komen. Zo niet, dan krijgen de bezoekers een zege toegewezen.