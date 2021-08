Reiss Nelson wil via Feyenoord alsnog naar de top: ‘Iedereen kon zien dat hij een speciaal talent was’

Toen Reiss Nelson veertien jaar was, zag Andries Jonker hem voor het eerst in actie. Hij had al veel over de jonge aanvaller gehoord, maar de voormalig hoofd opleidingen van Arsenal wilde weleens met eigen ogen zien of de buitenspeler daadwerkelijk zo goed was. ,,Maar je kon het meteen zien”, zei Jonker later. ,,Echt iedereen en dan bedoel ik ook iedereen kon zien dat het een speciale voetballer was. Ouders, opa’s en oma’s, de trainer, de trainer van de tegenstander”, zei Jonker.



Als iemand destijds had gezegd dat Nelson zeven jaar later de Kuip in zou wandelen voor één verhuurperiode van een jaar, was hij voor gek verklaard. Nelson was gemaakt voor de absolute top, gemaakt om te schitteren in de Premier League. In de grootste competitie ter wereld maakte hij ook z’n opwachting, maar een ster werd hij (nog) niet. Hoffenheim kreeg hem een jaar op huurbasis en die periode onder Julian Nagelsmann verliep naar wens. Nelson maakte zeven goals voor de club in de Bundesliga. Maar eenmaal terug in Londen bleek echt doorbreken bij Arsenal er niet in te zitten. De geplaagde manager Mikel Arteta heeft alle wapens nodig Arsenal weer omhoog te duwen op de ranglijst, maar de handige en snelle Nelson heeft hij bij die zware opdracht niet nodig.