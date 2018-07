Resultaat Ajax óók voor coëfficiëntenlijst belangrijk

Nederland staat momenteel twaalfde op de lijst met 23,833 punten, met Denemarken en Tsjechië vlak achter zich. Maar de blik moet omhoog, waar Oostenrijk op de elfde plek staat (25,050 punten). Nummer tien Turkije is al even uit zicht met 29,900 punten. Nederland is na het historisch slechte Europese seizoen van afgelopen jaar steeds verder weggezakt op de coëfficiëntenlijst en zou een goede Europese campagne van Ajax, PSV, Feyenoord en Vitesse goed kunnen gebruiken.



Daarbij kan Ajax vanavond het eerste tikje uitdelen aan Oostenrijk. Dat land heeft meer ijzers in het vuur: kampioen Red Bull Salzburg speelt in de derde voorronde van de Champions League, Rapid Wien in de derde voorronde van de Europa League en Admira en LASK Linz komen in actie in de tweede kwalificatieronde van dat toernooi. Met die vijf teams wil Oostenrijk de elfde plek verdedigen, die er zo goed als zeker voor zorgt dat de kampioen van het seizoen ervoor zich direct plaatst voor de Champions League in het seizoen 2020/2021.