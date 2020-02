Ribakina verslaat in Dubai ook Pliskova

Ribakina neemt het in de halve finales op tegen de Kroatische Petra Martic. In de andere halve finale staat de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady, die haar zesde partij in zes dagen speelde in Dubai. Ze was te sterk voor de Spaanse Garbiñe Muguruza en bereikte voor het eerst de laatste vier in een toernooi op WTA-niveau. Haar tegenstandster is de Roemeense Simona Halep, de nummer 1 van de plaatsingslijst die te sterk was voor de Wit-Russische Arina Sabalenka.