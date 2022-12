Richard Krajicek haalt toptalent Holger Rune naar ABN AMRO Open, Tallon Griekspoor haakt af

Rune maakt zijn debuut op de 50e editie van het toernooi, dat medio februari in Ahoy op het programma staat. De nummer 11 van de wereld, die aan het begin van het jaar nog buiten de top 100 stond, schreef dit jaar drie toernooien op zijn naam. Hij was onder meer de sterkste op de ATP Masters 1000 in Parijs.

,,Het ABN AMRO Open laat graag jonge talenten de strijd aanbinden met de gevestigde orde”, aldus Krajicek. ,,In het geval van Holger Rune kun je je afvragen in welke categorie hij valt. Als 19-jarige staat hij immers al op de elfde plaats op de ATP ranking. Dat hij tot nieuwkomer van het jaar werd benoemd door zijn collega’s zegt veel. Het is een mooie beloning voor de enorme progressie die hij dit jaar boekte.”

Eerder kondigde Krajicek al de komst van Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev en Andrej Roeblev naar Rotterdam aan.

Griekspoor haakt af

Tallon Griekspoor doet definitief niet mee aan het ABN AMRO Open. De nummer 2 van Nederland had al laten doorschemeren dat hij mogelijk een trip naar Zuid-Amerika boven het tennistoernooi van Rotterdam en het Europese indoorseizoen zou kiezen.

,,Op dit moment is het 50-50. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik in februari ga doen”, zei Griekspoor vorige maand over de afweging. De keuze is nu op een reeks graveltoernooien gevallen. ,,Ik ga een keer wat nieuws proberen en ben heel benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest als prof”, zei Griekspoor vrijdag tijdens de NK in Amstelveen.

Volledig scherm Tallon Griekspoor in februari 2022 in Rotterdam foto/credit: Boomerang Fotografie | Jan Kok © Jan Kok | Boomerang Fotografie

In de periode van het ABN AMRO Open, van 13 tot en met 19 februari, gaat Griekspoor deelnemen aan het ATP-toernooi van Buenos Aires. Op 4 en 5 februari maakt Griekspoor eerst nog zijn opwachting in de Daviscup-ontmoeting met Slowakije. Dat duel wordt op een indoor hardcourtbaan in Groningen gespeeld.

Direct na die ontmoeting vliegt Griekspoor naar Zuid-Amerika, waar hij eerst een week gaat trainen op gravel. Na het toernooi van Buenos Aires worden er ook onder meer toernooien gespeeld in Rio de Janeiro (Brazilië) en Santiago (Chili).

Griekspoor is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 95. Hij zou daarom een wildcard nodig gehad hebben om deel te nemen in Rotterdam.

Eerder deze maand verbrak Griekspoor de samenwerking met coach Raemon Sluiter. Hij heeft nog geen nieuwe coach aangesteld. “Er zijn wat gesprekken gaande en ik heb een aantal coaches in mijn hoofd met wie ik graag zou werken, maar er is nog niets definitief.”

Zaterdag neemt Griekspoor het in de halve finales van de NK op tegen Robin Haase.