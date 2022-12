Richard Krajicek huldigt tennisser van het jaar Tim van Rijthoven: ‘Extra steuntje in de rug’

interview Tom van Weert maakte na overstap naar AEK Athene een zeer bijzonder slot van de transfer­markt mee: 'Nog nooit meegemaakt’

Tom van Weert (32) is best wel wat gewend, maar de gekte rondom zijn transfer naar AEK Athene van afgelopen zomer? Dat maakten ze zelfs in het immer hectische Griekenland nog nooit eerder mee. De Gestelse goaltjesdief koos voor zijn principes én voor de kwaliteit van leven in Athene.

11 december