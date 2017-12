Rico Verhoeven topfavoriet bij de bookmakers

Video Griekse keeper krijgt 5 duels schorsing voor omhelzen arbiter

17:21 Nikos Papadopoulos van PAS Lamia, dat uitkomt op het hoogste niveau in Griekenland, was helemaal uitzinnig. Zijn ploeggenoot Patrick Vouho maakte in de 97ste minuut de gelijkmaker tegen Panetolikos. De mee opgekomen sluitpost was zo blij dat hij arbiter Ioannis Neophatiadis omhelsde.