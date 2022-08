RKC-aanvaller Florian Jozefzoon klaar voor rentree in eredivisie: ‘Genieten is niet altijd gegeven in de voetbalwereld’

De verloren Florian Jozefzoon (31) is na negen jaar terug in Waalwijk. Bij RKC hoopt hij het plezier in het spelletje terug te vinden wat hij het afgelopen seizoen in Frankrijk kwijtraakte.

Vandaag met de bus naar het verre Emmen, het zal wennen zijn voor Florian Jozefzoon. ,,In Frankrijk ging alles met een privévliegtuig gezien de afstanden. Ja ook in Ligue 2. Uit naar Toulouse bijvoorbeeld zou 15 uur zijn met de bus.” Bij US Quevilly-Rouen zat hij op een dood spoor. In onderling overleg werd het nog een jaar doorlopende contract ontbonden.

Quote Er kwam een trainer die geen Engels sprak. Dat botste, want als ik iets zei over het spel, raakte hij geïrri­teerd Florian Jozefzoon (31)

,,Ik was er de enige speler die geen Frans sprak”, zegt de man die geboren is in Frans-Guyana, maar opgroeide in de Amsterdamse Bijlmer. ,,De coach die mij had gehaald, sprak Engels. Toen hij naar de Ligue 1 vertrok, kwam er trainer die geen Engels sprak. Dat botste, want als ik iets zei over het spel, raakte hij geïrriteerd.”

Misschien had de coach moeite met de kritische geest die Nederlanders eigen is? ,,Ik moet toch kunnen vragen hoe we spelen of hoe ik moet staan? En als ik iets niet begrijp, zou hij juist de tijd moeten nemen om dingen uit te leggen op de training. Maar de volgende wedstrijd zat ik op de bank.”

Gevoel

Florian Jozefzoon wil even iets rechtzetten. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV trainde deze zomer bij RKC niet op proef mee om een contract af te dwingen voor een terugkeer naar Waalwijk. ,,Ik vroeg om mee te trainen. Ik heb wel eerlijk uitgelegd dat ik nog in gesprek was met Engelse clubs. Mo (Allach, technisch directeur van RKC, red.) zei: ‘Maakt niet uit. Train gewoon mee en laat je gevoel spreken.’ Toen ik met de groep meetrainde merkte ik dat het lekker is om weer in Nederland te zijn, met mijn familie om me heen. De taal heb ik ook gemist. Het voelde hier vertrouwd aan. Ik dacht: ‘Ik ga ook niet meer terug in Engeland, laat maar zitten.’”

Florian Jozefzoon is blij terug te zijn in Waalwijk. ,,Er is veel veranderd. In positieve zin."

Aan Engeland bewaart de 31-jarige aanvaller mooie herinneringen, ook al speelde hij ‘slechts’ op het tweede niveau. Voor Brentford, Rotherham United en Derby County. ,,Ik vond het heel leuk, de Engelse voetbalcultuur. Volle stadions. De Championship is gewoon een sterke competitie. Intensiever dan de eredivisie, denk ik. Sterke teams, fysiek. Je kan je geen fouten veroorloven, want je krijgt gelijk op je kop. Alleen, in Nederland wordt die competitie niet zo gevolgd. Dat merk ik nu ik terug ben. De mensen hier zijn me een beetje vergeten. Och, dat is ook voetbal.”

Nieuwe rol

Algemeen directeur Frank van Mosselveld en assistent-coach Sander Duits waren in zijn vorige RKC-periode (2012-2013) nog medespelers van Jozefzoon. ,,Goede gasten. Mooi om hen nu te zien in hun nieuwe rol.” Voor het overige zag hij weinig vertrouwde gezichten. ,,Ja, er is veel veranderd. In positieve zin. De velden zijn beter, de gym is beter. Het zou ook niet goed zijn als het tien jaar later nog hetzelfde zou zijn.”

Quote Natuurlijk kon ik elders meer verdienen, maar op een gegeven moment is dat niet meer belangrijk Florian Jozefzoon

Voor Jozefzoon was RKC de vorige keer een springplank naar PSV. En nu? ,,Eerst bij het begin beginnen. Wie weet wat er gebeurt. Het gaat me niet over hoeveel je kunt verdienen. Ik heb bewust deze keuze gemaakt. Natuurlijk kon ik elders meer verdienen, maar op een gegeven moment is dat niet meer belangrijk. Ik wil bij RKC weer van het spelletje genieten. Dat is niet altijd gegeven in de voetbalwereld. Ik wilde afgelopen zaterdag (2-2 tegen FC Utrecht, red.) al zo graag spelen, maar op vrijdag kreeg ik een schop op mijn scheenbeen. Die was helemaal opgezwollen, ik kon er bijna niet op lopen. Gelukkig is het snel hersteld.”