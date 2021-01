RKC’er Richard van der Venne kan het ook in de eredivisie

Hij heeft er een heel jaar op moeten wachten, maar gisteravond was het dan toch zo ver. Richard van der Venne scoorde voor het eerst in de eredivisie. De aanvallende middenvelder bezorgde RKC Waalwijk met de gelijkmaker een welkom punt: 1-1. ,,Eindelijk, yes”, zei de rossige Ossenaar over de bevrijdende treffer. ,,Dit keer kon Erwin Mulder er niet met zijn hoofd bij”, verwees Van der Venne naar het onderlinge duel eerder dit seizoen in Waalwijk. Toen redde de Heerenveen-goalie in een reflex met zijn hoofd op een inzet van diezelfde Van der Venne.