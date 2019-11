RKC heeft geen werk voor crisisbezweerder

Het is crisis in Eindhoven. Bij VVV-Venlo zijn al koppen gerold. Bij ADO Den Haag is de noodsituatie van kracht. Dick Advocaat is al aan de slag als crisisbezweerder bij Feyenoord. En in Waalwijk? RKC mag dan stijf onderaan staan, na de elfde nederlaag in dertien wedstrijden zijn ze aan de Akkerlaan overgegaan tot de orde van de dag.