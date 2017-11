RKC-keeper Jordy Deckers blijft nog even 'backstage'

Bij de familie Deckers zijn de rollen even omgedraaid. Terwijl de 28-jarige doelman Jordy bij RKC Waalwijk op de bank zit, heeft zijn vrouw Desie wél een podium. Zij treedt morgenavond met een Tina Turner-coverband op in De Pul in Uden. Bij de finale van de Battle of the Tributebands fungeert ze als achtergrondzangeres.

Deckers moet het bij de Waalwijkse voetbalclub voorlopig stellen met een plaats in de schaduw van Etienne Vaessen. ,,Daar kom ik dit seizoen ook niet meer uit", zegt hij. ,,Ik ben met een open mind aan de concurrentiestrijd bij RKC begonnen. Die heb ik verloren. Niet leuk natuurlijk, maar je moet het wel accepteren."

En dus zit hij vanavond tegen zijn oude club FC Oss op de bank, kijkt hij een avond later toe in Uden om dan maandagavond in zijn woonplaats Almere vanuit de dug-out de wedstrijd van RKC tegen de plaatselijke FC te bekijken. ,,Het is mijn taak om de eerste keeper scherp te houden. Dat doe ik met honderd procent toewijding. Je kunt wel gaan lopen kloten, maar zo werkt het niet. Dat zou ten koste gaan van het team."

Cyprus

Dat hij in een lastige positie is beland, heeft indirect te maken met zijn keuze een jaar geleden om naar het buitenland te vertrekken. Want zijn carrière verloopt, om met Tina Turner te spreken, river deep, mountain high. Bij VVV-Venlo had hij een topjaar achter de rug. Hij was de minst gepasseerde keeper van de eerste divisie en werd door de fans uitgeroepen tot speler van het jaar. Maar zijn contract werd niet verlengd.

Deckers besloot met zijn gezin naar Cyprus te vertrekken waar hij bij Ermis Aradippou een mooi contract kreeg aangeboden. ,,De club was heel overtuigd dat ze me wilden hebben. Het geld was niet eens de reden. Het sportieve plaatje, de woonomgeving, het zag er allemaal heel mooi uit. In de voorbereiding heb ik ook veel wedstrijden gespeeld."

Maar na één competitieduel, een 1-3 nederlaag, was het avontuur al ten einde. ,,De president van de club gaf onder anderen mij de schuld", aldus de doelman. ,,Ik ben niet zo'n type dat alleen maar ja en amen zegt. Ik heb mijn standpunt uit de doeken gedaan en was het niet eens met de president. Ik kon meteen vertrekken."

Een dergelijke boodschap houdt in die contreien in dat de president de betalingen stopzet. Deckers: ,,Het valt zwaar als je dat nieuws thuis moet vertellen. Mijn kinderen zaten al op een Engelstalige school. De familie zou voor twee weken naar Nederland gaan. We hebben van de tickets enkele reizen kunnen maken."

Facebook

Zijn contract werd juist op tijd ontbonden. Daardoor kon hij nog elders emplooi zoeken. Een berichtje op Facebook dat Xavier Mous, die net als Deckers een Ajax-achtergrond heeft, ernstig geblesseerd was geraakt, zette hem op het spoor van FC Oss. ,,Ik heb een rommelig seizoen achter de rug, door dat avontuur op Cyprus en omdat ik zelf geblesseerd raakte. Ik kreeg rugklachten van het op en neer rijden. Mijn vrouw heeft nu een speciaal kussentje voor in de auto gekocht."

Hij bewaart prettige herinneringen aan FC Oss en aan de samenwerking met trainer Klaas Wels, die het van de ontslagen François Gesthuizen overnam. ,,Natuurlijk beleefden we geen topseizoen. Maar ik heb het wel met een flink aantal wedstrijden onder de lat en een prettig gevoel afgesloten. Ik was helemaal niet toe aan vakantie. Mijn lichaam wilde in beweging blijven."