RKC stelt inzet van minder camera’s bij ‘kleine duels’ aan de kaak

Mooie cijfers voor ‘prima keeper’ Wellenreu­ther: ‘Dit seizoen valt voor hem alles op zijn plek’

6:35 In de voorbereiding hoopte een groot aantal fans dat Willem II doelman Piet Velthuizen, die er zijn conditie op peil hield, zou vastleggen. Het vertrouwen in Timon Wellenreuther was niet bijster groot. Nu hopen veel fans dat de Duitse doelman zijn aflopende contract verlengt.