RKC Waalwijk in slotseconden onderuit tegen FC Eindhoven

In de loop van de eerste helft trok RKC het initiatief steeds meer naar zich toe. In de 36ste minuut kregen de Waalwijkers zelfs een uitgelezen kans op de 1-0, toen Jan Lammers in het strafschopgebied onderuit werd getrokken. Quasten mocht vervolgens vanaf elf meter aanleggen, maar de linksback schoot zwak in en zag keeper Ruud Swinkels zijn inzet stoppen. In de rebound schoot Bergkamp hoog over. Nog geen minuut later was FC Eindhoven aan de overkant dichtbij een doelpunt uit een scrimmage, maar geen van de Eindhovenaren kreeg er nog een voet tegenaan.