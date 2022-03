RKC Waalwijk krijgt de Kuip weer stil

De opbrengst van de ontmoeting is bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in vakantieparken van de hoofdsponsor van de Rotterdamse club. Daarvoor werden na afloop ook de speciale Feyenoord-shirts geveild, voorzien van de Oekraïnse vlag.

Zonder internationals

RKC-coach Joseph Oosting kon niet beschikken over drie (jeugd)internationals. Algerije kan zich met RKC-verdediger Achmed Touba in de gelederen deze week kwalificeren voor de WK-eindronde. Dan moet het wel Kameroen verslaan over twee wedstrijden. Saïd Bakari verblijft op de Comoren voor een oefeninterland tegen Ethiopië. Yassin Oukili is opgeroepen voor een trainingskamp met Marokko Onder 21. In de RKC-selectie ontbraken ook de namen van de topscorers Michiel Kramer en Jens Odgaard. Ook eerste doelman Etienne Vaessen en de middenvelders Vurnon Anita en Richard van der Venne kregen rust.

Bij Feyenoord was de lijst van afwezigen nog veel en veel langer. Toch kon Arne Slot een eredivisiewaardig elftal op de been brengen. Op de bank zaten voornamelijk spelers van Feyenoord Onder 21. Doelman Valentin Cojocaru maakte zijn debuut in de Kuip. De Roemeen kwam over van SK Dnipro uit Oekraïne, waar de competitie stil ligt vanwege de oorlog. Feyenoord zat met een keepersprobleem omdat international Justin Bijlow voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Wedstrijdritme Pereira

Aan de overkant van het veld stond weer eens Joel Pereira onder de lat bij RKC. In oefenpotjes mag de Portugees, die lange tijd uitgeschakeld was door een hernia, wedstrijdritme opdoen. Pereira voorkwam in de eerste helft met goede reddingen dat Feyenoord een grote voorsprong nam. En anders was daar wel Lars Nieuwpoort om met een uiterste krachtsinspanning een doelpunt van Denzel Hall te voorkomen. Op de inzet van Bryan Linssen, weggestuurd door Marcos Senesi, had Pereira geen weerwerk.

Volledig scherm RKC-doelman Joel Pereira houdt Cyril Dessers van een doelpunt af. © Mischa Keemink/Pro Shots

De vrolijke stemming in de Kuip bij deze zogenaamde Maatjeswedstrijd, met veel jeugd op de tribunes, sloeg nog voor de rust om door doelpunten Iliass Bel Hassani en Roy Kuijpers. In beide gevallen sneed RKC heel gemakkelijk door de Rotterdamse defensie met assists voor Finn Stokkers en Thierry Lutonda. Het scoreverloop deed denken aan de competitiewedstrijd eerder dit seizoen.

Verjongingskuur

Toen boog RKC voor de rust eveneens een achterstand om in een 1-2 voorsprong en begon het thuispubliek zelf het eigen elftal uit te fluiten. Net als toen kwam Feyenoord al vroeg in de tweede helft langszij. In oktober bleef het daarbij. Dit keer drukte de thuisclub, die in de rust een verjongingskuur had ondergaan, wel door. Invaller Noah Naujoks profiteerde van zwak ingrijpen aan Waalwijkse kant bij een hoekschop. Pereira zag de bal pas op het laatste moment aankomen door een woud van benen voor hem en was voor de derde keer deze avond geklopt.

Ondanks het gebrek aan (eredivisie)ervaring leek Feyenoord daarna dichter bij 4-2 dan RKC bij 3-3. Door de wissels had de ploeg van Oosting weinig stootkracht meer over voorin, ook door het ontbreken van Kramer en Odgaard. Lennerd Daneels, begonnen als rechter wingback schakelde om naar de voor hem vertrouwde aanvallersrol, maar bij de Belg was de tank al goeddeels leeg. Invaller David Min komt terug van een blessure, waardoor hij bijna al het hele seizoen heeft moeten missen.

Met Melle Meulensteen en Alexander Büttner kwam er weer nieuw elan in de ploeg bij RKC. Het was Melle Meulensteen die in de slotfase nog de gelijkmaker binnenknikte. Het was het tweede doelpunt van de verdediger in vier dagen, want hij opende zondag nog de score tegen Vitesse.

Feyenoord - RKC Waalwijk 3-3 (1-2). 29. Linssen 1-0, 32. Bel Hassani 1-1, 42. Kuijpers 1-2, 48. Linssen 2-2, 57. Naujoks 3-2, 89. Meulensteen 3-3. Scheidsrechter: Lindhout.

RKC: Pereira; Daneels (80. Meulensteen), Mulder (61. Gaari), Van den Buijs, Nieuwpoort, Van den Buijs, Wouters; Bel Hassani, El Bouchataoui (71. Adewoye), Lutonda (80. Büttner); Stokkers (61. Min), Kuijpers (71. Azhil).