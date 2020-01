RKC Waalwijk wacht op antwoord van Hannover over Hansson

Hansson speelde vijftien wedstrijden voor de club uit de tweede Bundesliga, waarvan elf als invaller. De trainer van Hannover, Kenan Kocak, heeft tegen Duitse media gezegd dat hij verwacht dat de Zweedse Noor naar RKC vertrekt. Hansson had vorig seizoen een flink aandeel in de promotie van RKC. In 35 duels kwam hij tot twaalf doelpunten en elf assists. Ook in de play-offs scoorde hij. Bij de 4-5 zege op Go Ahead maakte hij uit een penalty de openingstreffer.