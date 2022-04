RKC’er Ahmed Touba voor 6 minuten de verlosser van Algerije: ‘Ik voel nog de pijn’

De pijn van de uitschakeling is nog vers, te vers. Ahmed Touba (24) liet na de play-offwedstrijd tegen Kameroen in Bilda een land in rouw achter. Een land dat hij in de verlenging met een kopgoal in vuur en vlam had gezet. De invaller stond koud in het veld of hij leverde een assist af bij Islam Slimani. De VAR greep in, omdat de spits van Algerije de bal met de arm zou hebben gespeeld.