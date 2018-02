Robben op de bank bij Bayern, Babel in basiself Besiktas

Mourinho beschermt Pogba in aanloop naar Sevilla-uit

23:01 Manager José Mourinho van Manchester United heeft geen bijzondere verwachtingen van het optreden van Paul Pogba morgen in het duel in de Champions League met Sevilla. De Fransman, die in 2016 voor een recordbedrag werd gehaald, hervatte vandaag de training nadat hij vanwege ziekte ontbrak in de bekerwedstrijd tegen Huddersfield Town.