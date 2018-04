Robben: Real Madrid als rode draad in de Champions League

Door Tim Reedijk Robben, inmiddels 34 jaar, heeft in die 105 Champions League-wedstrijden die hij op zijn naam heeft een hoop tegenstanders gehad. Maar met name op de momenten dat het er echt op aan komt, als de prijzen bijna verdeeld gaan worden, komt hij zijn oude ploeg Real Madrid weer tegen. Net als nu, in de halve finales van de Champions League. De enige keer dat Robben het met Bayern flikte om Real Madrid uit te schakelen, stond de ploeg ook onder leiding van trainer Jupp Heynckes en dat was eveneens in de halve finales. Dat gebeurde in het seizoen 2011-2012, toen in de Allianz Arena met 2-1 werd gewonnen van 'De Koninklijke'. In het Bernabéu werd het eveneens 2-1 - mede door een benutte penalty van Robben. Bayern bereikte na strafschoppen de finale, die vervolgens na penalty's verloren ging tegen Chelsea.

Ook in de seizoenen erna kwam Robben Real weer tegen. Twee seizoenen nadat hij met Bayern wist te winnen, ging het in het seizoen 2013-2014 in de halve finales van de Champions League faliekant mis. Nadat er in Madrid met 1-0 werd verloren, werd Bayern in eigen huis afgedroogd door Real (0-4). Ook dit seizoen speelde de Nederlander tweemaal 90 minuten tegen zijn voormalige werkgever, maar zonder resultaat. Geen finale voor Robben en co.



Na een adempauze van drie seizoenen was het vorig jaar wéér raak. Ook toen trokken de Madrilenen aan het langste eind. In de Allianz Arena was Real Madrid met 1-2 te sterk, in Bernabéu stond na 90 minuten dezelfde stand op het bord. Daarna was het klaar met het verzet van Bayern: doelpunten van Cristiano Ronaldo (2) en Marco Asensio in de verlenging hielpen Real Madrid aan een finaleplaats.



Vanavond staat Robben misschien wel voor het laatst tegenover Real in de Champions League. Aan hem en Bayern nu de taak om Real weer eens te kloppen.