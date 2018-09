Robben roemt Ajax: 'Ze hebben erg veel talenten'

,,Ook het Nederlands elftal maakt veel progressie. Het is leuk om ze te zien voetballen. Ik kijk uit naar het duel met Ajax, maar eerst wacht Benfica", vertelt Robben op de site van de Bundesliga. ,,Benfica kan erg gevaarlijk zijn in de omschakeling. We hebben veel kwaliteit en creativiteit. Als we verdedigend hard werken, dan worden we succesvol."



Robben begon het seizoen op de bank bij Bayern, maar heeft in drie duels wel twee keer doel getroffen. Vooral zijn volley tegen Bayer Leverkusen was een wereldtreffer.



,,Ik geef altijd alles. Als ik niet in de basis begin, dan ga ik vol gas als ik inval. Het zal vaker voorkomen dat ik op de bank begin, maar het is belangrijk om alles te geven als je dan het veld in komt", aldus de 34-jarige aanvaller. ,,Ik probeer nu van elk moment geniet te genieten. Soms komt het ineens binnen: ik heb zoveel geluk om hier te spelen. Je moet er van genieten. Ik weet niet hoe lang dit nog duurt, maar ik voel me op dit moment geen 34. Ik voel me heel, heel erg fit. Hopelijk blijft dat nog even."