Robben tevreden met CL-loting: 'Besiktas is een mooie uitdaging'

Besiktas, de club van Ryan Babel en Jeremain Lens, bleef in de groepsfase ongeslagen en eindigde met veertien punten bovenaan in poule G. Bayern München moest Paris Saint-Germain op basis van de onderlinge resultaten voor zich dulden in groep B.



,,Ze hebben het goed gedaan in de poule met RB Leipzig'', zei Robben. ,,In Turkije heerst altijd een geweldige sfeer in de stadions, daar kunnen we ons op instellen. We moeten zorgen dat we thuis een goede uitgangspositie krijgen voor de return.''