Robert Lewandowski passeert Sébastien Haller als topscorer door vroegste CL-hattrick ooit

Robert Lewandowski heeft Ajacied Sébastien Haller gepasseerd op de topscorerslijst van de Champions League. De spits van Bayern München had dinsdagavond met een hattrick een groot aandeel in de 7-1 overwinning op Red Bull Salzburg en bracht zijn totaal dit CL-seizoen daarmee op twaalf.

Met zijn hattrick vestigde de Pool bovendien een record. Nooit scoorde iemand namelijk drie keer in de eerste 23 minuten van een Champions League-duel. Lewandowski had er wel twee penalty’s voor nodig, in de twaalfde en 21ste minuut. Twee minuten na zijn tweede benutte strafschop maakte hij er uit een counter 3-0 van.

In de Europa Cup I was er eenmaal een speler die eerder een hattrick te pakken had. John Eriksson scoorde in 1955 namens het Zweedse Djurgardens drie keer in de eerste 22 minuten.

Haller krijgt volgende week dinsdag de kans om zijn totaal verder op te vijzelen, wanneer Ajax thuis ten koste van Benfica de kwartfinales probeert te halen. Het eerste duel in Lissabon eindigde in 2-2. De tweede Amsterdamse treffer kwam toen op naam van Haller, die in zijn eerste seizoen in het miljardenbal al op elf doelpunten staat.

Bekijk de samenvatting van Bayern München - Red Bull Salzburg.