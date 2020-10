Robin Gosens won al eens van Ajax, als speler van... FC Dordrecht

Sam Lammers, sinds de zomer spits bij Atalanta, speelde zes keer tegen Ajax. De eerste keer was op 23 april 2017, toen hij in blessuretijd nog mocht invallen voor matchwinner Jürgen Locadia in de Arena. In het seizoen 2017/2018 bleef hij twee keer op de bank, maar in het seizoen 2018/2019 kende de tweebenige spits uit Tilburg een uitstekend seizoen op huurbasis bij SC Heerenveen met 19 goals in 35 wedstrijden. In de thuiswedstrijd in speelronde 9 in het Abe Lenstra Stadion zag Lammers Ajax nog met 0-4 winnen, maar in speelronde 18 (20 januari 2019) had Lammers het op zijn heupen in de Johan Cruijff Arena. Met twee goals en een assists op Mitchell van Bergen had hij een uitstekende middag. Klaas-Jan Huntelaar maakte in de 83ste minuut achter de 4-3, maar in blessuretijd zorgde Kik Pierie nog voor de 4-4 namens Heerenveen.



Na dat goede jaar bij Heerenveen haalde PSV Lammers terug naar Eindhoven, maar het seizoen 2019/2020 begon dramatisch voor de talentvolle spits. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal (die Ajax met 2-0 won) liep Lammers een zware knieblessure op, waarna hij in januari pas zijn rentree maakte. Na zeven wedstrijden sloeg corona echter toe en dus was het een verloren seizoen voor Lammers. Na zes goals in 29 wedstrijden wist PSV hem vorige maand echter wel voor 10 miljoen euro te verkopen aan Atalanta, waar Lammers met twee goals in vijf duels (118 speelminuten) goed begonnen is.