Robin Haase en Matwé Middelkoop gaan vast duo vormen met oog op Olympische Spelen: ‘Een lastige keuze’

,,Het was een lastige keuze, want het ging met Rohan heel goed. Hij is niet alleen echt een goede speler, maar ook een heel goede mentor. Ik heb veel van hem geleerd”, zegt Middelkoop. ,,Maar Robin en ik hebben bewezen ook heel goed samen te kunnen spelen. We hebben vier titels gewonnen en ook buiten de baan kunnen we het goed vinden met elkaar. Het wordt dan een optelsommetje. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om met Robin te gaan spelen. Met het oog op de Olympische Spelen is het denk ik ook goed dat er een Nederlands team is.”

Middelkoop en Haase wonnen in 2018 drie toernooien op de ATP Tour. Dit jaar zegevierden ze ook samen in Rotterdam. Het ‘gelegenheidsduo’ had van Richard Krajicek een wildcard gekregen voor het ABN AMRO-toernooi en verraste in Ahoy door de titel te pakken.

Dubbelspecialist Middelkoop vormde dit seizoen een vast duo met de 42-jarige Bopanna. Na hun nederlaag tegen Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski in de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs onthulde Middelkoop dat hij de samenwerking met Bopanna beëindigt en weer met Haase gaat dubbelen. ,,Rohan begreep het volledig. Hij gaat verder met Matthew Ebden. Zo gaat dat in het dubbelwereldje.”

Middelkoop en Haase starten het seizoen begin volgend jaar in Adelaide, waar ze zich gaan voorbereiden op de Australian Open.