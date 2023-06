Robin Haase en Tallon Griekspoor overleven in eerste ronde dubbelspel matchpoint in Rosmalen

Novak Djokovic stoot Carlos Alcaraz weer van eerste plek ATP-ran­king af, Tallon Griekspoor stijgt

Novak Djokovic is na zijn zege op Roland Garros weer de nummer 1 op de wereldranglijst. De 36-jarige Serviër passeerde de Spanjaard Carlos Alcaraz, die hij afgelopen vrijdag versloeg in de halve finale van het grandslamtoernooi in Parijs. Wesley Koolhof raakte na zijn uitschakeling in de kwartfinales de toppositie op de wereldranglijst voor dubbelspelers kwijt.