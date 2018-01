Robin Haase komt niet voorbij Italiaanse qualifier

TT: ‘Met Van Persie is Bilal kansloos’, City haakt af in strijd om Alexis Sánchez

15 januari De winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek. Lees hier de TransferTalk van gisteren terug.