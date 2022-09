Rode kaart voor doelman die plast in heg tijdens FA Cup-duel: ‘Als je moet, dan moet je’

Bij een 0-0 stand kon doelman Connor Maseko het niet langer ophouden. Conor McCarthy, assistent-manager bij Blackfield & Langley, doet bij de BBC zijn verhaal. ,,De bal ging uit en er moest een doeltrap genomen worden. De doelman moest plassen en zocht daarom een heg op om zijn behoefte te doen. Spelers wezen de scheidsrechter erop en vroegen hardop af wat hij aan het doen was. De scheidsrechter liep vervolgens naar de doelman en toonde hem de rode kaart.”



,,Maseko beschermde zichzelf terwijl hij in de heg stond. Als je moet, dan moet je", zegt McCarthy. ,,Ik was stomverbaasd. Ik had niet verwacht dat hij zou worden weggestuurd. We zijn allemaal behoorlijk geschrokken.”