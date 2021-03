Roeblev pakt titel in Rotterdam na overtuigende zege op Fucsovics in finale

Roeblev is de eerste Russische winnaar sinds Michail Joezjny in 2007. Hij is de opvolger van de Fransman Gaël Monfils, die de afgelopen twee edities wist te winnen. Monfils was er dit jaar niet bij.

De 23-jarige Rublev is al twintig duels op een rij ongeslagen op ATP 500-niveau. Vorig jaar won hij in dezelfde categorie als het toernooi van Rotterdam al in Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen. Voor Roeblev is het zijn achtste ATP-titel. Fucsovics blijft op één eindzege staan.



Roeblev benutte na een uur en 50 minuten zijn tweede wedstrijdpunt; na een sterke service sloeg hij een winnende forehand in de open hoek.



De finale kende slechts één servicebreak; Roeblev kwam in de tweede set met 2-0 voor en gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de eerste set draaide het na de nodige spannende servicegames uit op een tiebreak, waarin de agressief spelende Roeblev zijn beste tennis speelde. ,,Maandagochtend speelde je al een dubbelwedstrijd en je speelde zo sterk. Toen dacht ik: Roeblev gaat het toernooi makkelijk winnen”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek na afloop van de finale met een knipoog.