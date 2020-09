Roeblev wankelt, maar overleeft eerste ronde in Parijs

Werder Bremen: ‘Alle spelers zijn te koop, dus ook Klaassen’

11:57 Werder Bremen wil Davy Klaassen niet koste wat kost aan zijn contract houden. ,,Onze situatie is bekend", vertelde technisch directeur Frank Baumann aan Duitse verslaggevers. ,,We willen een zo'n sterk mogelijk elftal op de been brengen, maar geen enkele speler is niet te koop."