Roem, rijkdom en toch ongelukkig: Osaka lang niet enige topsporter met psychische problemen

Lisette van der Geest en Rik Spekenbrink



Zijn olympische medailles bleven jarenlang verbannen uit zijn woonkamer. Nadat Michel Mulder (35) zijn ultieme missie had volbracht, de beste ter wereld zijn op de belangrijkste schaats- en skeelertoernooien, werd zijn eremetaal een last. ,,Ik dacht dat ik aardig bezig was met twee wereldtitels, tot ik olympisch kampioen werd. Toen kende het hele land mij en was het toch even anders. Aandacht was leuk. Maar er kwamen voor mijn gevoel ook andere verantwoordelijkheden bij en daar had ik wel moeite mee.”