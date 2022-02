Roger Federer geeft in april of mei meer duidelijkheid over carrière: ‘De drive is er nog steeds’

Mopperende Daniil Medvedev ‘zit er helemaal doorheen’ en denkt na over deelname in Rotterdam

Daniil Medvedev gaat de komende dagen nadenken over zijn deelname aan het ATP-toernooi van Rotterdam. De nummer 2 van de wereld verloor zondag in vijf sets de finale van de Australian Open en zit er volgens zijn Nederlandse manager Olivier van Lindonk ,,even helemaal doorheen”. Medvedev heeft zich bij Richard Krajicek aangemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament; in de loop van deze week moet blijken of hij ook echt naar Ahoy komt.

31 januari