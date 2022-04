Roger Federer maakt na vijftien maanden rentree in Basel: ‘De drive is er nog steeds’

RKC bezorgt zichzelf onnodige degradatie­stress

Dat een centrale verdediger de beste RKC’er is in een wedstrijd tegen een directe concurrent, dat is geen goed teken. Want in plaats van afstand nemen van de onderste plaatsen met een zege op PEC Zwolle, kregen de Waalwijkers in eigen huis het nakijken: 0-2.

24 april