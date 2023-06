Roger Federer reageert op record Novak Djokovic: ‘Wat hij gepresteerd heeft is gigantisch’

Bij de vraag of Djokovic nu de beste tennisser aller tijden is hield Federer zich op de vlakte. ,,Dat is moeilijk te bepalen. Het is een discussie waarbij geen eenduidig antwoord mogelijk is. Ik zei al eens tegen een vriend: wat is moeilijker? Op je zeventiende Wimbledon winnen zoals Boris Becker? Of op je 36ste Roland Garros zoals Novak? Ik weet het niet.”