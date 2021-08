Roger Federer viert 40ste verjaardag: ‘Je bent voor ons een voorbeeld, zowel op als naast de baan’

Hoewel een fitte Federer het de jongere lichting topspelers nog altijd lastig kan maken, begint zijn lichaam de laatste jaren wel steeds meer tegen te stribbelen. In 2020 onderging Federer na de Australian Open - waarin hij in de halve finale werd uitgeschakeld door Novak Djokovic - een knieoperatie. Hij zette een streep door alle wedstrijden tot en met Roland Garros en richtte zich op zijn geliefde toernooi Wimbledon. Ook voor dat toernooi moest de achtvoudig winnaar zich afmelden. Federer werd nogmaals aan zijn knie geopereerd en kwam in 2020 niet meer in actie. Voor de tweede keer in zijn imposante carrière beëindigde hij een jaar zonder toernooizege.



Pas in maart van dit jaar keerde Federer weer terug in wedstrijdverband. In Doha werd de Zwitser uitgeschakeld in de kwartfinales, maar liet hij wel doorschemeren dat hij deel zou willen nemen aan Roland Garros. Opvallend, want de laatste zes jaar sloeg Federer het graveltoernooi vier keer over uit angst voor opspelende knieproblemen. Federer speelde prima tennis in Parijs en bereikte zelfs de vierde ronde, maar uit voorzorg meldde hij zich af voor de partij tegen latere finalist Matteo Berretini. Het vizier ging op het grasseizoen, het terrein van Federer. In Halle werd hij nog vroegtijdig uitgeschakeld, maar in Londen won hij vier partijen totdat hem de halt werd toegeroepen door de Pool Hubert Hurkacz in de kwartfinales. Federer zag Djokovic vervolgens tot op gelijke hoogte komen met hem en Rafael Nadal wat aantal grand slam-overwinningen betreft: twintig in totaal.