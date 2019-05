Rojer met Tecau naar derde ronde in Parijs

Klopp: Ajax had die finale wel verdiend, vind ik

17:23 Liverpool is de grote favoriet morgenavond in de finale van de Champions League. De ploeg van manager Jürgen Klopp moet het dit keer kunnen afmaken tegen Tottenham Hotspur, een formatie die in de Premier League op een straatlengte achterstand werd gehouden. ,,Spurs is een lastige opponent, maar Ajax had die finaleplek ook wel verdiend, vind ik. Maar zo gaat het in voetbal.’’