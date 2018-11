Rojer met Tecau naar finale masterstoernooi Parijs

Rojer en Tecau versloegen op het Franse hardcourt de Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock in twee sets: 6-1 7-5. Bryan en Sock waren als tweede geplaatst.



Het gelouterde koppel Rojer/Tecau treft Marcel Granollers en Rajeev Ram in de eindstrijd. Het Spaans/Amerikaanse duo kreeg een vrije doortocht omdat de nummers 1 van de plaatsingslijst, Oliver Marach uit Oostenrijk en de Kroaat Mate Pavic, zich vanwege een blessure afmeldden.



Rojer en Tecau wonnen dit jaar twee ATP-toernooien, in Dubai en Winston-Salem. Kwalificatie voor de ATP Finals in Londen is buiten bereik voor het duo dat vooral op de grandslams teleurstellend presteerde.