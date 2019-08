Rojer moet meerdere erkennen in Murray

Dinamo Kiev uitgeschakeld Vormer helpt Club Brugge na spektakel­stuk naar play-offs

21:37 Club Brugge heeft zich na een waar spektakel geplaatst voor de play-offs van de voorronde in de Champions League. Na de 1-0 zege in Brugge werd het in Oekraïne 3-3 tegen Dinamo Kiev door drie goals vanaf de 88ste minuut.