Rojer moet na ware thriller toch het hoofd buigen op Wimbledon

Na een werkelijk bloedstollende strijd van ruim vierenhalf uur moesten Rojer en Tecau dan toch het hoofd buigen. Tot de laatste minuut bleef de partij tegen het als nummer twee geplaatste koppel Cabal/Ferrah bijzonder spannend. In de vijfde set waren er liefst er twintig (!) games nodig om een beslissing te forceren. De Colombianen, die het moest hebben van hun goede opslag, hadden de langste adem en wonnen met een love game. In 2015 schreven de 37-jarige Rojer en de drie jaar jongere Tecau Wimbledon nog achter hun naam.



De andere Nederlander bij het dubbelspel, Wesley Koolhof, werd eerder vandaag met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell ook uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze hadden weinig in te brengen tegen Ivan Dodig uit Kroatië en de Slowaak Filip Polasek: 2-6 6-7 (1) 3-6.