Rojer naar laatste acht op Roland Garros

Giro LIVE | Rust is voor even terugge­keerd bij de klasse­ments­man­nen

14:36 Nog maar 211 kilometer en dan zit de 102de Giro d’Italia er alweer op. Met een loodzware bergetappe en een lastige tijdrit voor de boeg is er echter nog niets beslist. Richard Carapaz, Vincenzo Nibali en Primoz Roglic zijn in een felle strijd verwikkeld om de leiderstrui. Het is vandaag buigen of barsten. Wie begint er zondag aan de afsluitende tijdrit in het roze en wie kan na vandaag de eindwinst op zijn buik schrijven? Met ons liveblog kun je van het zonnetje blijven genieten zonder ook maar iets van de Giro te missen!