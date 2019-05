Rojer wint dubbelspel in Madrid

Giro Ackermann sprint bij debuut in grote ronde naar ritwinst

17:35 Pascal Ackermann heeft de tweede etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Duits kampioen, die bezig is aan zijn eerste grote ronde, was in een massasprint sneller dan Elia Viviani en Caleb Ewan. Primoz Roglic blijft leider.