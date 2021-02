Roland Garros-kampioene bereikt finale in Adelaide

Rus weet Swiatek niet te verrassen op Australian Open

8 februari Het is tennisster Arantxa Rus in de eerste ronde van de Australian Open niet gelukt de Poolse Iga Swiatek te verslaan. De Nederlandse nummer 77 van de wereld was in 76 minuten met 6-1 6-3 vrijwel kansloos tegen de regerend Roland Garros-kampioene.