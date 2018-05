Roland Garros verliest titelverdedigster Ostapenko in eerste ronde

Titelverdedigster Jelena Ostapenko is in de eerste ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. De kampioene van 2017, als vijfde geplaatst in Parijs, verloor met 7-5 6-3 van Katarina Kozlova uit Oekraïne.

De Letse Ostapenko won vorig jaar de finale van Roland Garros van de huidige nummer één van de wereld, Simona Halep. Tegen de Oekraïense nummer 67 van de wereld had ze het heel lastig in de eerste set die met 7-5 naar Kozlova ging. In de tweede set kwam ze een derde break van Kozlova niet meer te boven en restte haar een vroege aftocht.



Ostapenko verbaasde vorig jaar iedereen door als ongeplaatste speelster het grandslamtoernooi van Parijs op haar naam te schrijven. De Letse was daarvoor nog nooit verder gekomen dan een derde ronde op een grand slam en rekende in Parijs af met Samantha Stosur, Caroline Wozniacki, Timea Bacsinszky en in de finale met Halep. De zege op Roland Garros was haar eerste toernooiwinst op de WTA-tour.

Quote Het was een vreselijke dag Ostapenko

Primeur

De aftocht van de titelverdedigster in de eerste ronde was al lang niet meer gezien in Parijs. Anastasia Miskina, die het toernooi in 2004 op haar naam schreef, ging een jaar later in de eerste ronde onderuit tegen de Spaanse Maria Sanchez Lorenzo. Dat was toen een primeur.

,,Het was een vreselijke dag", zei Ostapenko na haar nederlaag. ,,Eerlijk gezegd begon de dag niet heel goed. Ik werd wakker en was niet in de beste stemming. Toen ik de baan opging voelde ik een ongekende druk. Ik was niet mezelf."