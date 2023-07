Rolstoeltennisster Diede de Groot behaalt ten koste van landgenote Jiske Griffioen vijfde titel op Wimbledon

Ook in 2017, 2018, 2021 en 2022 was De Groot de beste op het Londense gras. Ze bracht haar totaal aantal gewonnen grand slams op negentien. In 2020 verloor de nummer één van de wereld op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een grand slam.



De 38 jaar oude Griffioen had in de halve eindstrijd de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji verslagen. Griffioen, die haar loopbaan een vervolg besloot te geven na te zijn gestopt, speelde haar eerste grandslamfinale sinds de Australian Open van 2017.